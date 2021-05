La Juventus è pronta a cambiare. Se a destra ha trovato due certezze (Cuadrado e Danilo), a sinistra ha ancora problemi. Sì, perché quell'Alex Sandro che da due anni gioca senza un sostituto naturale, è uno dei pezzi cedibili già nel prossimo mercato. Il terzino brasiliano è in bilico dopo i molti alti e bassi delle ultime stagioni. La richiesta per la cessione si aggira intorno ai 25 milioni di euro e in corsa c'è il Chelsea, che potrebbe offrire Emerson Palmieri in cambio. SPUNTA GAYA' - José Luis Gayà del Valencia è l'altro nome. C'è da tempo sulla lista della Juve, ma ora ha preso piede scalando posizioni. Classe 1995, punto fermo di Luis Enrique per la sua nazionale spagnola, Gayà è un terzino di spinta molto quotato nella Liga, tanto che sia l'Atletico Madrid che il Barcellona lo seguono con attenzione da diversi mesi. Lo riporta calciomercato.com, che spiega come il Valencia però sia restio alla cessione in patria e preferirebbe cedere il ragazzo all’estero, visto che non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2023. Il giocatore è stato proposto alla Juventus nei giorni scorsi, al momento si tratta di solo di una possibilità che verrà analizzata con attenzione solo dopo la sfida cruciale contro il Milan di domenica sera. Gayà è molto attratto, servono almeno 25 milioni di euro.