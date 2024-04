È interessante sentireparlare così bene di Massimiliano Allegri e del loro rapporto significativo. È evidente che Allegri abbia avuto un impatto profondo sulla carriera di Sandro, non solo come giocatore di calcio, ma anche come individuo.Le parole di Sandro riflettono l'importanza del ruolo di Allegri non solo nell'ambito sportivo, ma anche nell'aspetto umano. La sua capacità di ispirare i giocatori a dare il massimo e il suo rispetto per le persone al di là delle loro abilità calcistiche sono chiaramente apprezzati da Sandro."Lui è una figura importantissima nella mia carriera, non solo come calciatore ma anche come persona. Ho imparato tantissimo con lui, dentro e fuori dal campo. È una persona che vuole sempre il massimo, non solo dai giocatori, ma delle persone. Lui ogni tanto dice che sbagliare è normale, ma vuole vedere le persone che hanno voglia di fare, che sbagliano volendo fare le cose. Lui rispetta quello, il valore delle persone prima del calciatore. Lo ammiro tanto per queste cose".