I tifosi lo hanno subito preso di mira, additandolo ancora una volta tra i colpevoli del crollo. E in effettinon può nemmeno consolarsi con il fatto di essere stato "in buona compagnia", nella debacle dellacontro l'. La sua prestazione all'Allianz Stadium è stata quindi giudicata in maniera pesantemente negativa anche dai giornali in edicola oggi.- Torna titolare nella serata delle 320 partite con la Juve ma non è fortunato. Sul gol fa quello che può, non è facile ma è un po' maldestro, poi un buon cross per Milik.- Il pasticcio da cui germoglia il gol dell’Udinese è (ancora una volta...) farina del suo sacco: avrebbe potuto celebrare la presenza numero 320, che lo issa come secondo straniero più presente di sempre nel club al pari di Trezeguet, con una rete per rinverdire i fasti del bomber francese. Sceglie invece la via dell’assist: sì, ma per Giannetti.- Fa 320 partite con la Juve ma non è felice e neppure fortunato nel rinvio corto che porta al gol dell’Udinese. Un assist per Milik e stop.