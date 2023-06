Nonostante il rinnovo automatico fino al 2024,La Juve infatti, gradirebbe l'addio, ancora di più se questo arrivasse senza una buonuscita. Dall'altra parte, l'entourage del brasiliano ha fatto sapere che si muoverebbe solo per una ricca offerta dalla Premier o dall'Arabia. E proprio quest'ultimo scenario, come riferisce la Gazzetta dello Sport può aiutare la Juve anche se siamo sempre in una fase preliminare tanto che non è sicuro quale sia il club coinvolto (’Al Nassr meta più probabile).LE CIFRE RISPARMIATE - La speranza del club bianconero è che l’offerta soddisfi soprattutto Alex Sandro, perché la sua cessione, fosse anche a zero, genererebbe un bel risparmio. Quasi 12 milioni lordi visto che l'ex Porto guadagna sei milioni netti all'anno, un ingaggio spropositato per il rendimento e che aiuterebbe il club ad arrivare a quel taglio dei costi che la società si è prefissata di fare.