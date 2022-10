‘In ritiro fino al derby’. Questa è stata la decisione presa e condivisa da società e allenatore per cercare di affrontare nel modo più unito possibile uno dei momenti più neri di tutta la storia del club. Annate così infatti non si vedevano dai tempi di Delneri, e mai i tifosi juventini avrebbero pensato di assistere ad un disastro totale, soprattutto alla luce del mercato effettuato nell’ultima sessione che, aveva visto arrivare Angel Di Maria, Paul Pogba, Filip Kostic, Gleison Bremer, Federico Gatti e Arek Milik. Eccezion fatta per Pogba però, gli altri non hanno ancora dimostrato il loro reale valore, o almeno quello che ha convinto Madama ad investire su di loro.– Ma questo non è solo un problema legato ai nuovi arrivati e quindi, condizionati anche dal contesto non idilliaco in cui ambientarsi e trovare fiducia. Lo si può notare anche e soprattutto dall’involuzione che hanno subito i ‘veterani’, con Bonucci e Cuadrado che sembrano non averne più. Il loro però è un discorso in parte distaccato, perché va tenuto conto di quanto abbiano reso negli anni passati, ma anche della carta anagrafica che si avvia ormai alla ‘pensione’. Chi inveceL’ex Porto aveva avuto unAnche nella sfida di ieri ha mostrato delle lacune evidenti, colpevole in entrambi i gol subiti dalla Juventus e che si sarebbero potuti evitare con un pizzico di attenzione in più. Servirà più di una scossa ad Alex Sandro per tentare di risollevarsi, per le valutazioni contrattuali c’è ancora tempo.