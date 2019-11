di Nicola Balice

Miralem Pjanic si è fermato in tempo, come si augurava di aver fatto: solo un affaticamento all'adduttore, qualche giorno di riposo ma potrebbe farcela addirittura già per la partita con l'Atalanta. Resta l'interrogativo legato alla necessità di spremerlo così tanto in questo avvio di stagione considerando come sia un problema che si porta appresso da diverso tempo. Un dubbio che ha accompagnato anche il ben più rumoroso caso legato a Cristiano Ronaldo per esempio. Una domanda che invece non può coinvolgere Alex Sandro, uno di quelli che ha giocato sempre, semplicemente perché non ci sono alternative: è lui l'unico terzino sinistro in rosa di ruolo. Situazione che riporta l'attenzione su un mercato estivo che ha portato a una Juve extra-large e anche extra-lusso. Ma sproporzionata, sbilanciata tra un reparto e l'altro.



COPERTA CORTA – La decisione di mandare in prestito Luca Pellegrini (pagato circa 20 milioni di euro, un investimento importantissimo seppur condizionato dalla doppia-valutazione nell'affare Spinazzola con la Roma) ha assolutamente senso, considerando continuità e spazio che potrà avere in una squadra ambiziosa come il Cagliari. Quella di non sostituirlo, molto meno. Fin dall'inizio il pacchetto di terzini è sembrato troppo scarno, anche l'esplosione di Juan Cuadrado non risolve la questione: il colombiano e Alex Sandro sono di primo piano, Mattia De Sciglio e Danilo delle alternative che però sulla fascia sinistra sono costretti ad adattarsi. All'occorrenza. Ma se il problema di Alex Sandro fosse serio, la Juve si ritroverebbe costretta a giocare con un terzino sinistro che terzino sinistro di ruolo non è. E pensare che potesse giocare in ogni caso sessanta partite almeno tra club e Nazionale, era un rischio che quasi inevitabilmente ha portato ad un primo infortunio muscolare. Quindi in questa Juve ci sono quattro portieri e un terzino sinistro: una forzatura, ma non troppo, che serve per fotografare la situazione. Poi la speranza resta che il verdetto del J Medical possa scongiurare infortuni seri per Alex Sandro, tornato in questa stagione ad essere un top player per il ruolo, come non si vedeva da almeno due stagioni. Ma l'errore a monte rimane e gli errori alla lunga poi si pagano.



