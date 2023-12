Sembra ormai essere giunta ai titoli di coda l’avventura di Alex Sandro alla Juventus, con il bianconero che sembra ormai essere uscito del tutto fuori dagli schemi. Stando a quanto riportato da Tuttosport, il futuro del brasiliano sembra essere in Turchia, con Galatasaray e Fenerbache che stanno osservando la situazione, ma non è da escludere anche un eventuale ritorno in patria.