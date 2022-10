Dopo neanche due mesi dall'inizio della nuova stagione, in casa Juve si pensa già a come e quando effettuare dei cambiamenti per uscire fuori da questa situazione di crisi. Chi sembra non avere più una via di scampo è il brasiliano Alex Sandro, ormai sottotono da due stagioni abbondanti e che non riesce più ad incedere come nel suo approdo a Torino. Proprio per questo, il suo divorzio con Madama al termine della stagione sembra cosa certa.