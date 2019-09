La Juventus non sarà il Napoli, ha ribadito Maurizio Sarri in conferenza stampa ieri. Eppure, così com'era toccato a Ghoulam, anche Alex Sandro sta trovando la sua centralità nel gioco dei bianconeri guidati dal tecnico toscano. Così, come scrive Tuttosport, dopo l'apprendistato difensivo fatto con Massimiliano Allegri, ALex Sandro è stato fondamentale per ridare vita alla fascia sinistra in queste prime uscite stagionali.



NUMERI - Il brasiliano finora ha partecipato alla creazione di 7 palle gol, 1,75 a partita, più del triplo della media nel ruolo in Serie A (0,53). In più, è arrivato al cross dal fondo già in 10 occasioni, facendo registrare un 2,5 a partita ben superiore all'1,2 degli altri terzini mancini. Chiudono il cerchio i 203 passaggi messi a statistica, di cui 41 per Matuidi e 29 per CR7, a dimostrazione che sulla sinistra si sono sviluppate tante trame del gioco della Juventus.