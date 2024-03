Una prestazione oltre la soglia della sufficienza inper, che ieri sera è diventato il giocatore schierato più volte da Massimiliano Allegri nel corso dei suoi otto anni all'ombra della Mole. Ecco i giudizi che gli hanno attribuito i principali quotidiani sportivi.- "Il migliore dei tre dietro e non solo per il salvataggio di testa su Olivera nel primo tempo. Resta sempre vigile ma è poco reattivo su Raspadori".- "Festeggia la presenza numero 247 agli ordini di Allegri, raggiungendo Bonucci in testa alla graduatoria dei più presenti di sempre nelle Juventus disegnate dal tecnico, con uno spettacolare salvataggio sulla linea. Ma, alla fine, c’è poco da brindare...".- "Aiuta Bremer con i raddoppi su Osimhen. Se la cava bene, visto che il nigeriano non riesce mai a trovare la tanto amata profondità".