Alex Sandro ha parlato a Sky Sport della vittoria con il Barcellona e non solo. "È stata una bella vittoria. Non è una cosa normale vincer a Barcellona con quel risultato. Siamo contenti e ci dà una spinta in più - le sue parole -. Col Torino abbiamo detto che dovevamo fare meglio, siamo stati più cattivi, più lucidi e quindi certamente abbiamo fatto benissimo nel secondo tempo". Per la Juve ora c'è il Genoa a Marassi: "Andare a Genova è sempre difficile. Anche gli altri anni erano nella stessa situazione ma non siamo riusciti a vincere. È sempre pericoloso. Scudetto? Il Milan sta facendo bene ma noi siamo la Juve. Siamo stati sempre forti e secondo me a fine stagione vogliamo essere i primi. Se vinciamo fino alla fine possiamo prenderci lo scudetto".