Alex Sandro, a JTV, ha commentato Juve-Fiorentina: "Secondo me oggi è stata una bella domenica per tutti gli juventini. Dopo la sconfitta sapevamo che avevamo bisogno di questa vittoria. Sviluppo gioco? Sta crescendo, Sarri chiede il possesso per avere più il pallone. Abbiamo fatto bene, abbiamo palleggiato. Siamo in crescita. Terzini? Cuadrado, con Danilo e De Sciglio, abbiamo capito quello che dobbiamo fare in fase difensiva e offensiva". Poi ha aggiunto in zona mista: ​"Rigori? Se l’arbitro li ha fischiati, ha rivisto il VAR era rigore, ora gli arbitri possono controllare ed hanno la certezza del rigore. Napoli? Non siamo abituati a perdere, viene la rabbia quando succede e dobbiamo trasformarla in una forza".