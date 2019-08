Ai microfoni di Sky Sport, ecco Alex Sandro.



ANSIOSI - "Siamo ansiosi di iniziare la stagione, è certo che Sarri è diverso da Allegri. Però abbiamo già la sua mentalità, sappiamo cosa fare, è chiaro che bisogna migliorare. Ma la strada è giusta. Giocare più avanti? Il suo modo è sempre stato questo: comandare di più, avere più palla. La cosa più importante è vincere, la mentalità è sempre stata questa e sempre sarà così".



PREPARAZIONE - "Secondo me stiamo bene, fisicamente e tatticamente. Dobbiamo migliorare, ma ci siamo. Campionato più difficile? Sarà più complicato, come sempre nelle nuove stagioni. Vogliono sempre battere la Juve, per noi è sempre più difficili. Abbiamo capito e va bene così".