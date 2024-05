Juventus, il saluto ad Alex Sandro

Dopo il saluto dello stesso giocatore condiviso questa mattina sui canali social del club , laha voluto salutareanche con una nota ufficiale, pubblicata sul sito.Alex Sandro non dimenticherà facilmente la data del 25 maggio 2024.Per lui è stata una giornata speciale, unica e, appunto, indimenticabile: intanto, perché la sua presenza – con tanto di fascia di Capitano – è stata la sua 327.Un record bagnato – alle volte il destino è meraviglioso – con un gol.E poi, perché l’Allianz Stadium gli ha tributato un’ultima, commovente e meritatissima standing ovation al momento della sua uscita dal terreno di gioco: è stato il saluto del nostro pubblico, e di tutti noi, continuato poi nel post partita insieme al nostro Presidente che gli ha consegnato una maglia celebrativa."Quando arrivò la proposta della Juve, mi venne una specie di brivido, perché avrei giocato per uno dei club più importanti al mondo", ha raccontato il difensore brasiliano qualche giorno fa.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.