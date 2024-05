La carriera di Alex Sandro alla Juventus

All'Allianz Stadium si è vissuto un momento di grande emozione durante l'ultima partita della stagione di, quando i tifosi dellahanno salutatocon una standing ovation. Dopo otto anni e 326 presenze con la maglia bianconera, il terzino brasiliano ha detto addio al club che ha segnato una parte fondamentale della sua carriera.è entrato in campo con una determinazione speciale, consapevole che questa sarebbe stata la sua ultima apparizione davanti ai tifosi juventini. Ogni suo tocco di palla è stato accolto con applausi, ma è stato al momento della sostituzione che l'Allianz Stadium ha regalato al giocatore un tributo indimenticabile. Il pubblico si è alzato in piedi, applaudendo e intonando cori per ringraziare Alex Sandro per il suo contributo al club. Il brasiliano, in lacrime, ha salutato.Arrivato allanell'estate deldalha subito dimostrato il suo valore, diventando un punto fermo della difesa bianconera. In questi otto anni, ha vinto numerosi trofei, tra cui cinque Scudetti consecutivi, quattro Coppe Italia e tre Supercoppe italiane. La sua velocità, tecnica e abilità difensiva lo hanno reso uno dei migliori terzini sinistri della Serie A e un elemento chiave per i successi della Juventus.