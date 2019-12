Alex Sandro, terzino della Juventus, si è raccontato nel nuovo episodio di "Players on the road", in onda su Juventus TV. In particolare, sulla scelta della maglia numero 12 in bianconero: "In Brasile il terzino sinistro usa la 6. Quando sono arrivato c'erano il 5 e il 12 libero. La 5 non mi piaceva, poi la 12 l'aveva Hulk al Porto e mi piaceva moltissimo, l'ho scelta per questo. Siamo molto amici, ho pensato di prenderla anche io".