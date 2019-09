I dubbi di formazione in casa bianconera sono sempre tanti, ma una appare la certezza. Alex Sandro, il quarto per minutaggio tra gli juventini della passata stagione, ci sarà anche a Firenze, malgrado il ritorno dall'impegno nazionale con il Brasile alquanto tardivo. Come riporta Goal.com, infatti, il terzino mancino non sarà a Torino prima di venerdì, con la gara di Firenze in programma per sabato. Un tour de force quasi necessario per Alex Sandro, che si trova anche quest'anno quasi senza concorrenza: gli infortuni - Spinazzola lo scorso anno, De Sciglio ora - certo non aiutano.