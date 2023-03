La Juve aveva già deciso di non puntare per il futuro su di lui, ma molto è cambiato e ormai Alex Sandro sembra vicino a poter restare. La volontà del giocatore di restare è già stata espressa in tempi non sospetti e il suo da titolarissimo nella Juve di Max Allegri ha fatto il resto, con questo spostamento a braccetto di sinistra nella difesa a tre a garantirgli un nuovo presente. Così saranno necessari in tempi brevi alla Continassa ragionamenti sul futuro.Gli incontri con l'entourage del giocatore non sono ancora in programma, ma lo saranno presto, anche perché è nell'interesse della Juve limitare danni in termini economici e non andare a pagare l'attuale pesantissimo ingaggio del brasiliano: 6 milioni netti a stagione. La si ritrova a dover affrontare una situazione del tutto simile a quella della scorsa stagione con Juan Cuadrado, con Alex Sandro che però sarebbe anche disposto ad accettare un accordo diverso, magari un biennale a 4 milioni per proseguire insieme. Arrivato a 300 presenze con la Juve, lui mira anche a quota 327, il massimo per un giocatore straniero nella storia bianconera. Un record targato Pavel Nedved.