Una foto di squadra, due parole: "Rialziamoci insieme!!!"., dopo Cuadrado e Dybala, affida a un post su Instagram le sue sensazioni dopo la sconfitta contro il Verona. Il brasiliano, che dopo un inizio di stagione positivo è protagonista di una nuova involuzione, ha invitato tutto l'ambiente bianconero a reagire. Ma un segnale deve arrivare in primis dalla squadra, che trascorrerà tutta la prossima settimana in ritiro dopo la decisione di Allegri, per preparare le due partite contro Zenit e Fiorentina. Una settimana in cui lasi gioca la qualificazione agli ottavi di Champions e la possibilità di lottare con le prime in campionato.