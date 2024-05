non supererà Pavel. Il brasiliano non è entrato in campo con lanel match di questa sera contro il Bologna, pertanto non potrà andare oltre il record della Furia Ceca di giocatore straniero con più presenze con la maglia bianconera. L'ultima partita stagionale della Vecchia Signora, quella di sabato contro il Monza, gli permetterebbe al massimo di raggiungere l'ex vice presidente del club, a quota 327. A fine giugno, poi, il classe 1991 saluterà Torino con la scadenza di contratto, quindi il sogno del traguardo personale può dirsi ufficialmente sfumato.