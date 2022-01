1









"L'Inter può sollevare già la Coppa". Così un utente su Twitter commenta la notizia della possibile partenza dal primo minuto sia di Alex Sandro che di Rabiot: la catena di sinistra si andrebbe dunque a completare con i due assenti di Roma e ben presenti (e fischiati) nell'ultima partita disputata all'Allianz Stadium, contro il Napoli.



"Alex Sandro e Rabiot a sinistra è come voler attraversare la strada ad occhi chiusi mentre sopraggiunge un Tir", commenta un altro utente. L'ironia non manca, così come la preoccupazione per due giocatori che non hanno assolutamente convinto i propri supporters. Anzi.



