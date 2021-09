Ieri Alex Sandro, con un ottimo inserimento a fari spenti finalizzato con un colpo di testa vincente (una rete tutta sudamericana, con cross di Cuadrado e spizzata di Bentancur), ha portato in vantaggio la Juventus sul campo del ​Malmö. Un gol che ha fatto da apripista alla vittoria juventina per 3-0, e che costituisce anche il primo in assoluto in carriera messo a segno dal terzino sinistro brasiliano in Champions League.(se escludiamo un paio di presenze dei turni preliminari con la maglia del Porto) Alex Sandro ha finalmente segnato in Champions!