Alex Sandro può lasciare la Juventus in estate nonostante il recente rinnovo fino al 2023. Come riporta Calciomercato.com, i bianconeri non mollano la pista Emerson Palmieri che il Chelsea però non vorrebbe cedere a causa del blocco del mercato che non permetterebbe ai Blues di comprare un sostituto per le prossime due sessioni di mercato. Non tramonta neanche l'idea Marcelo che dopo l'arrivo di Mendy può lasciare il Real Madrid. Occhio anche a Darmian che però potrebbe arrivare solo in caso di partenza di Leonardo Spinazzola, proprio come lo scorso gennaio quando però l'ex Atalanta disse di no al trasferimento al Bologna.