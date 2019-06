Come riporta Rai Sport, il mercato in uscita comincia a surriscaldarsi non solo sulla fascia destra, capitolo Cancelo, ma anche sulla sinistra. Alex Sandro ​sembra essere entrato nei radar di Manchester United e Paris Saint German, con i primi che avrebbero già presentato un'offerta alla Juventus. L'ipotesi asta si prospetta quindi all'orizzonte, un'idea che potrebbe far vacillare i bianconeri.