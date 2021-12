Sono tanti i volti della crisi della Juventus, che non riesce a scrollarsi di dosso una mediocrità preoccupante. Uno dei giocatori che non sta certo performando al alti livelli è Alex Sandro, con risvolti anche sul mercato. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, il terzino brasiliano è sul mercato, ma al momento non ci sono offerte. La decisione sul suo futuro è rimandata a giugno, quando alla scadenza mancherà un anno: Alex Sandro guadagna circa 6 milioni a stagione, un ingaggio che per ora scoraggia le pretendenti.Nonostante le prestazioni, sottolinea Calciomercato.com, tra Allegri e il brasiliano il rapporto resta di fiducia. Ma c'è Luca Pellegrini a insidiare la titolarità di Alex Sandro e - fuori dal campo - una dirigenza che guarda già ai sostituti per il futuro. Cherubini ha già avviato i contatti con l'entourage di Lucas Digne, in rotta con l'Everton; e un nome caldo è anche quello di Cambiaso del Genoa, che il club bianconero segue da diverse settimane.