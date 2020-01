Alex Sandro, ai microfoni di Rai Sport, presenta Roma-Juve. "Campioni d’inverno? A noi interessa, ovviamente, essere Campioni d'inverno ma di più esserlo d'Italia a fine stagione. Roma? Questa partita è importantissima perché possiamo prendere il primo posto della classifica e siamo qui per vincere. Siamo preparati, faremo una gran partita".



PUNTO DI FORZA - Il brasiliano ha poi aggiunto a Sky Sport: "Dobbiamo fare quello che dimostriamo ogni giorni in allenamento. Siamo qui per vincere, serve il massimo per portare a casa i tre punti. La forza della squadra è data dal fatto che ci facciamo trovare sempre tutti pronti: i titolari ma anche quelli che partono fuori".