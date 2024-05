Le condizioni di Alex Sandro



Le condizioni di Yildiz

non sarà presente per Roma-Juventus: il brasiliano, infatti, si è fermato nei giorni scorsi e gli accertamenti al JMedical hanno evidenziato un problema muscolare. Non sarà allora della sfida dell'Olimpico, dove verosimilmente non avrebbe preso parte alla gara. Almeno non dal primo minuto.Resta poi da valutare la condizione di Kenan: oggi ha svolto allenamento differenziato, e non è certamente al top.Per quanto riguarda, il giocatore brasiliano ha subito un sovraccarico al soleo della gamba destra. Gli accertamenti hanno dunque consigliato un periodo di assenza; l'esterno brasiliano sarà valutato di giorno in giorno e potrebbe rientrare per la prossima gara, contro la Salernitana.Yildiz dovrebbe invece rientrare già per la sfida di Roma. Questa mattina ha svolto allenamento personalizzato, ma dovrebbe essere a disposizione, salvo ulteriori imprevisti.