Un estratto delle parole di Alex Sandro alla vigilia del trittico di impegni del Brasile nelle qualificazioni ai Mondiali: ​"Non solo a sinistra, ma in tutte le posizioni, in questa nazionale è sempre molto difficile, ma anche molto sana, la disputa per le posizioni nella squadra brasiliana.Gli altri terzini stanno facendo molto bene nei loro club e, quando arrivano alla Seleção, dimostrano il loro valore. La competizione tra di noi è sana, cerchiamo sempre di dare il massimo."