Ne ha scritto il portale spagnolo Defensa Central: la Juve avrebbe contattato il Real Madrid al fine di proporre uno scambio tra Alex Sandro e Marcelo. I due esterni mancini, infatti, si trovano in situazioni pressoché simili: dopo aver passato una stagione decisamente difficile, per entrambi si era paventata la possibilità di cambiare aria. Una sorta di scambio d'interesse, alla base di questo duplice e rispettivo interesse. Ecco, non la pensa in questo modo Zinedine Zidane: il tecnico dei blancos vorrebbe tenere l'attuale terzino del Real e proseguire in questo modo. Per Zizou, Sandro non sarebbe un rimpiazzo dello stesso livello. Non da Madrid.