Il destino disembra già tracciato. Nonostante le costanti lodi di Max Allegri, il rendimento del giocatore negli ultimi anni ha mostrato un'evoluzione altalenante, talvolta difficile da spiegare. Anche prima della partita contro l'Udinese, Allegri ha espresso stima nei confronti di Alex Sandro, definendolo un giocatore importante e sottolineando il suo potenziale nel calcio. Tuttavia, una dichiarazione di stima che si è rivelata una cattiva premonizione, considerando l'errore commesso durante il match che ha consentito a Lautaro Giannetti di segnare. Lo scrive Calciomercato.com.Nonostante il rapporto solido con il club, sembra che l'avventura di Alex Sandro alla Juventus stia giungendo al termine. Con solamente sette presenze rimanenti, il difensore brasiliano raggiungerà Pavel Nedved al primo posto nella classifica di presenze di stranieri con la maglia bianconera, prima di dire addio. Non ci sono piani di rinnovo del contratto in vista e il suo agente, Pablo Miranda, sta raccogliendo interessamenti per il suo prossimo passo. Tra questi, spicca l'interesse dell'Internacional di Porto Alegre, che sembra stuzzicare particolarmente la fantasia di Alex Sandro, aprendo la possibilità di un ritorno in patria che al momento il giocatore non sembra voler escludere.