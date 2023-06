Non si arriverà allo scontro, nessuno vuole farlo. Ma il futuro disi decide ora, e poco importa il rinnovo scattato per la somma delle presenze: il brasiliano può salutare. Aspetta solo la proposta giusta. Quella di un club estero. Oppure della Juventus, stavolta per la risoluzione del contratto.Al momento, la possibilità che le parti possano sedersi a un tavolo per discutere l'addio resta complicata. Non impossibile, certo, però difficile. L'entourage di Alex, in particolare, non hanno mai aperto allo scenario in mente ai dirigenti bianconeri, che invece vogliono velocizzare i tempi per guardare oltre, cioè al mercato. Si può trattare una buonuscita che potrebbe fare tutti contenti. La cifra? Si ragiona per ipotesi, ma un paio di milioni potrebbero bastare per far sì che Alex Sandro saluti la Juventus. Servirà tempo, pazienza, lavoro di abilità diplomatica.