C'è un giocatore che Andrea Pirlo - quando andava bene - ha sempre avuto a mezzo servizio nella prima parte di stagione. Per Alex Sandro infatti quelli passati non stati mesi facili: prima ha dovuto rimandare il debutto stagionale a causa di una lesione al flessore della coscia destra (due mesi di recupero), poi è stato colpo dal Covid poco prima della gara col Milan e oltre a quella ha dovuto saltare altre sei partite tra campionato e coppe.



IL RITORNO - Insomma, all'allenatore è mancato uno dei titolari. Il brasiliano è il quinto giocatore con meno minuti della rosa da inizio stagione: 868 totali, ma prima delle sfide con Inter e Roma solo l'ex Under 23 Dragusin aveva giocato meno di lui. Ora però la musica sta cambiando, il terzino ha giocato quasi tutta la partita contro i giallorossi e 90' contro l'Inter nell'andata della semifinale di Coppa Italia. Per la Juventus è un rinforzo in più in vista della seconda parte di stagione, come se fosse un nuovo acquisto. Il brasiliano ha ricominciato a sfrecciare sulla fascia e sarà il jolly di Pirlo per la seconda parte di stagione, si alternerà con Danilo a sinistra e già per la gara con l'Inter il ballottaggio è aperto. Sfida tutta brasiliana, con Alex Sandro che finalmente ha ritrovato il sorriso.