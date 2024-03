Alex Sandro alla Juventus: è finita

potrebbe fare ritorno inal termine della stagione. Il terzino, in scadenza di contratto con la Juventus a giugno, è destinato a non rinnovare con il club bianconero. Le sue prestazioni, non più all'altezza di quelle delle sue prime stagioni con la maglia juventina, lo hanno reso oggetto di critiche da parte dei tifosi.Secondo quanto riportato da Uol Esporte, l'Internacional de Porto Alegre sarebbe interessato ad ingaggiare Alex Sandro a parametro zero e lo considererebbe il loro obiettivo principale per il calciomercato estivo. Il club brasiliano ritiene che il giocatore sia prioritario e adatto al sistema di gioco del tecnico Eduardo Coudet.La Juventus si prepara a dire addio a uno dei suoi giocatori più longevi e fedeli, Alex Sandro. Dopo nove stagioni trascorse a Torino, il brasiliano ha ricevuto la notizia che la sua avventura con la Vecchia Signora giungerà a termine al termine della stagione in corso.Nonostante il passare degli anni, Alex Sandro ha mantenuto un ruolo di rilievo all'interno della squadra, anche se ha progressivamente abbandonato il ruolo di esterno per adattarsi alla difesa a tre, fungendo principalmente da marcatore sulla fascia sinistra. La Juventus ha fatto sapere che il brasiliano avrà la possibilità di entrare nella storia del club come lo straniero con il maggior numero di presenze, attualmente secondo solo a Pavel Nedvěd con 322 partite disputate, a soli cinque incontri di distanza dal record assoluto.