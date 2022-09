Non durerà ancora per molto l'esperienza dialla. Se al momento, infatti, in mancanza di alternative valide, Massimilianoha bisogno di lui per coprire la fascia sinistra, dai prossimi mesi sarà tutta un'altra storia perché l'obiettivo è solo quello di aspettare la scadenza naturale del contratto da 6 milioni di euro netti più bonus per arrivare a una naturale separazione, cosa che negli ultimi anni, di fatto, è stata bloccata proprio dalla zavorra del suo ingaggio. Una mancata cessione, quella del brasiliano, che come sottolinea Calciomercato.com ha praticamente impedito ai bianconeri di andare convintamente all'assalto di altri giocatori nel ruolo, da Owen, corteggiato a lungo e poi sfumato di fronte ai 10 milioni di euro messi sul piatto dall'Ajax, a Destiny, per cui il Tottenham ha agito d'anticipo, fino a Renan, per cui non è stato sufficiente un tentativo last minute.- Acqua passata, ma ad ogni modo, questa volta, è certo che per Alex Sandro non ci sarà nessun rinnovo. Anche perché sta prendendo sempre più quota la pista che porta ad Alejandrodel, al punto che in Portogallo si vocifera che la Juve sia pronta a fare un tentativo per lui già a gennaio, anche per provare a battere la concorrenza dei tanti club sulle sue tracce (Inter compreso) replicando dunque quanto fatto lo scorso anno con Dusan Vlahovic. Uno va, uno viene, in poche parole.