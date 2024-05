Alex Sandro, il messaggio di addio alla Juve

:“La Juve è una questione di famiglia e di amicizia: non posso che dirvi grazie”



Il messaggio speciale di Alex Sandro pic.twitter.com/1SNBlzZj2B — JuventusFC (@juventusfc) May 27, 2024

Tramite i canali ufficiali del club,ha voluto condividere un video con un bel messaggio di addio allaEcco le sue parole: "La mia prima partita con la maglia della Juve è stata contro l'Udinese in casa. Da lì ho visto veramente quello che era la Juve: una questione di famiglia, di amicizia, quanto i tifosi volevano, vogliono, vorranno la vittoria. Per me è difficile dire tutto quello che ho passato, tutto quello che voglio per la Juve in una frase, in una parola. Vorrei prima di tutto ringraziare per tutti i momenti. Il mio cuore avrà uno spazio grande per tutti voi, per i tifosi, per la Juve, per tutti quelli che hanno passato questi momenti con me. Io sono cresciuto tantissimo, ma sono contento di quell'Alex che è arrivato qui allegro, felice, ambizioso, che è lo stesso Alex che va via. Sono orgoglioso di me stesso e sono sicuro che la storia della Juve sarà sempre bella, che nel cuore, nel sangue, nell'anima c'è questa cosa di lottare fino alla fine, di volere sempre il meglio: è stato un viaggio fantastico".