Ad oggi, riferisce calciomercato.com, è logico immaginare che il contratto di Alex Sandro verrà fatto scadere per reinvestire su un difensore più giovane e più in linea con la nuova linea programmatica imposta da John Elkann alla Juve. L’alternativa, che passa ovviamente dal beneplacito di Allegri, sarebbe quella di un prolungamento breve, a cifre ovviamente molto riviste al ribasso, per mantenere comunque in organico un elemento di esperienza prezioso per gli equilibri di spogliatoio.