L'eliminazione della Juventus dalla Champions League ha segnato probabilmente la fine di un ciclo in bianconero, nel quale rientra anche il terzino brasiliano Alex Sandro. Per questo, Fabio Paratici si sta guardando in giro per trovare un sostituto dell'ex Porto: nel mirino c'è sempre Emerson Palmieri, esterno della Nazionale azzurra e del Chelsea col quale ha il contratto in scadenza nel 2022. Già cercato in passato dalla Juve, sul giocatore ci sono anche Inter e Napoli.