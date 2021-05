La Juventus è pronta a cambiare la fascia sinistra: Alex Sandro non convince fino in fondo perché nelle ultime stagioni è sembrato in calo, così i bianconeri stanno cercando una sistemazione per il brasiliano in cambio del quale vorrebbero almeno 25 milioni di euro. A riportare lo scenario è la stampa inglese, che riporta l'interesse del Chelsea raccontando che tra i due club potrebbe nascere l'idea di uno scambio con Ermerson Palmieri.