Dal trionfo in Copa America, il Brasile non ha più vinto. I ragazzi del commissario tecnico Tite hanno pareggiato contro la Colombia e il Senegal. Non è andata meglio contro la Nigeria, per non menzionare la passata sconfitta contro il Perù. Amichevoli, per carità. Però comunque esemplari: nell'ultima gara, proprio contro la Nigeria, i verdeoro sono stati bloccati sull'1-1. Convocato, ma non utilizzato, il bianconero Alex Sandro. Non necessariamente una cattiva notizia per Maurizio Sarri, che spera di avere in forma e integro il suo terzino. A proposito di infortuni: si è fatto male Neymar, dolore muscolare alla coscia.