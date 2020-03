La Serie A si è fermata, in Europa si va avanti. Forse. Intanto la Juventus è tornata ieri ad allenarsi alla Continassa e nel mirino ha già messo la sfida con il Lione in programma martedì prossimo. Da capire ancora dove si giocherà, ma Maurizio Sarri può tirare un sospiro di sollievo perché avrà a disposizione Alex Sandro: il brasiliano era uscito negli ultimi minuti della partita contro l'Inter, ieri invece si è allenato regolarmente con la squadra e sarà quindi disponibile per la sfida di Champions.



RONALDO - All'allenamento di oggi in progamma in tarda mattinata alla Continassa dovrebbe esserci anche Cristiano Ronaldo, di ritorno dal Portogallo dove è rimasto un giorno in più per rimanere vicino alla mamma Dolores che è in miglioramento ma ancora ricoverata dopo l'ictus dell'altro giorno.



VERSO IL LIONE - Tra sei giorni la Juve riscenderà in campo in Champions contro il Lione con l'obiettivo di rimontare lo 0-1 dell'andata. Dopo la magia contro l'Inter Paulo Dybala dovrebbe tornare titolare. Il nodo di Maurizio Sarri è a centrocampo: Bentancur e Pjanic si giocano il posto in regia. L'allenatore ha una settimana di tempo per pensare su chi puntare, l'uruguaiano ha giocato bene contro l'Inter ma l'ex Roma anche se non sta attraversando un momento positivo spesso si esalta in questo tipo di partite. Sarri ci pensa e riflette, con il Lione è vietato sbagliare.