Non sembrava più rientrare nei progetti di mister Allegri già nella passata stagione, ma quest'anno è arrivata la conferma che Alex Sandro non sarà nella lista dell'allenatore livornese. La Juve ha infatti dato il via libera alla sua cessione avendo individuato il suo sostituto in Andrea Cambiaso. Per l'ex Porto si discute anche di un ritorno in Brasile, con diversi club che monitorano con attenzione la situazione.