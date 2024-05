I giocatori dellastanno salutando, che ha lasciato il club bianconero dopo ben 9 anni. Ieri, l'Allianz Stadium ha reso un commovente omaggio al brasiliano, celebrando il suo contributo durante queste stagioni. Poco fa, anche Federicoha voluto esprimere la sua gratitudine tramite un post su Instagram. Nel suo messaggio, Chiesa ha scritto: "Grande professionista e grandissima persona, grazie Alex Sandro. In bocca al lupo per il futuro!" Questo gesto sottolinea il profondo rispetto e l'affetto che i compagni di squadra e i tifosi nutrono per Alex Sandro, riconoscendone l'impatto significativo sul club.