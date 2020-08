Alex Sandro farà parte della Juve di Andrea Pirlo? Questo ancora non è certo, ma le idee del nuovo tecnico possono portare a una conferma, ma con cambio posizione. "Non più largo sulla fascia mancina nel 4-3-3, ma spesso e volentieri muro del centro-sinistra in una retroguardia a tre", scrive la Gazzetta, che prosegue "Anche il mercato fornisce indizi importanti: il club bianconero è sulle tracce di Gosens, freccia mancina dell'Atalanta che nel 3-5-2 si troverebbe a meraviglia. Pirlo è alla prima esperienza in panchina, nella chiacchierata con l'amico Fabio Cannavaro nei mesi scorsi ha parlato di 4-3-3 come modulo di riferimento per una sua ipotetica squadra modello, ma da quanto emerge da Torino il nuovo tecnico della Juve nella realtà dei fatti sarà molto più flessibile, con la difesa a tre che sarebbe un'importante e credibile alternativa". Un'idea alla Guardiola.