L'ex giocatore della Juventus, Alex Sandro, sembra ormai in procinto di trasferirsi alla sua nuova squadra. Il terzino infatti ha deciso di tornare in patria, al Brasile. Come riferisce Fabrizio Romano, il giocatore si trasferirà al Flamengo.



Una decisione presa dopo mesi di attesa visto che Alex Sandro è svincolato dal 30 giugno, quando è scaduto il suo contratto con la Juventus. Si chiude qui quindi la carriera del brasiliano in Europa dopo l'esperienza al Porto e appunto alla Juventus.