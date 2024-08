Alex Sandro ha scelto dove giocherà

Non soloancheancora non ha trovato una squadra dopo aver chiuso l'avventura con la Juventus il 30 giugno, giorno in cui è scaduto il contratto. Nei prossimi giorni però il difensore brasiliano deciderà il proprio futuro., come riporta. Il giocatore aveva delle opportunità in Europa ma ha scelto un'altra strada per concludere la propria carriera. L'ex terzino sinistro della Juventus ha 3-4 offerte importanti e deciderà nei prossimi giorni il suo futuro.