Settimana prossima l’ottavo di finale di Champions, poi il derby d’Italia contro l’Inter e infine il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Un ciclo di partite cruciale per la Juventus, che comunque tiene la mente concentrata anche sul mercato. Una delle priorità di Fabio Paratici per la prossima stagione è trovare il vice Alex Sandro, titolare in 20 delle 24 partite giocate in Serie A. Un rendimento costellato da cali fisici a causa di una evidente necessità di tirare il fiato e dunque la Juve cercherà di ovviare al problema



I PROFILI – Tanti i nomi che sono finiti in orbita Juventus. Secondo Calciomercato.com, sono tre i profili valutati da Paratici. Innanzitutto c’è un giocatore che è di proprietà dei bianconeri, ovvero Luca Pellegrini, che è stato girato in prestito al Cagliari la scorsa estate e che ben sta facendo agli ordini di Maran. Le valutazioni sul suo futuro verranno fatte a fine anno, intanto la dirigenza guarda alle opportunità sul mercato. Il giocatore in cima alla lista dei desideri è Emerson Palmieri, terzino del Chelsea seguito in sede invernale di mercato, gradito da Sarri che lo aveva già allenato la scorsa stagione. Per il ruolo di vice si pensa anche ad Alex Telles, visto in Italia con la maglia dell’Inter, anche se non è ritenuto una primissima scelta dalla Juve. Tra obiettivi e giocatori in prestito, c’è una certezza: Alex Sandro è incedibile e ha bisogno di un’alternativa.