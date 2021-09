La Juventus ha iniziato bene il suo cammino in Champions League nel nuovo corso allegriano, con la vittoria per 3-0 sul campo del Malmö che di certo non significa avere battuto un top club, ma almeno è fieno in cascina dopo le difficoltà in campionato, dove ancora devono arrivare i 3 punti. Nella prestazione svedese dei bianconeri spiccano soprattutto le prove di Alex Sandro e Alvaro Morata, protagonisti dei gol della Juve, mentre non tutti i giornali sono concordi nell'attribuire la sufficienza ad Adrien Rabiot...