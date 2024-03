sempre più nella storia della. Con quella di oggi contro il, match in cui è stato schierato dal primo minuto al posto di Federico Gatti, il brasiliano ha raggiunto quota 247 presenze con la maglia bianconera, diventando il giocatore schierato più volte da Massimilianonel corso dei suoi otto anni all'ombra della Mole. Seguono tre ex: Juan Cuadrado (229), Paulo Dybala (221) e Giorgio Chiellini (210). Il classe 1991, in scadenza di contratto e prossimo a dire addio alla Juve, è praticamente un punto fermo per il tecnico livornese.