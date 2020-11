Alex Sandro e de Ligt scaldano i motori per il ritorno in campo. I due difensori hanno ormai recuperato dai rispettivi infortuni, hanno ricominciato ad allenarsi con il resto della squadra e hanno già messo nel mirino la sfida di sabato prossimo contro il Cagliari. L'obiettivo è quello di essere almeno nella lista dei convocati, per la felicità di Pirlo che ritrova due giocatori importanti. L'allenatore però non vuole correre rischi inutili e i due verranno reinseriti passo per passo, in attesa della migliore condizione.