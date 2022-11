Il restyling è servito. Come scrive Tuttosport, l’operazione di rinnovamento delle fasce è partita e non si esaurirà con la sessione invernale: "anzi, proprio nell’estate del 2023 potrebbero essere veicolati gli sforzi economici maggiori per rinverdire l’organico anche in quello specifico reparto". E ancora si legge: "sono infatti in scadenza di contratto e ben difficilmente il club bianconero proporrà loro il rinnovo. Per questo si creeranno gli spazi, a livello numerico in rosa e a livello di stipendi nel monte ingaggi, per intervenire con un paio di colpi di mercato".